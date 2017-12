Inflação e balança devem atrair atenção do mercado São Paulo, 2 de março - A inflação medida pelo IPC-S de fevereiro e os dados da balança comercial do fechamento do mês passado são destaque. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S de fevereiro. Na terceira quadrissemana do mês, o indicador subiu 0,10%. Balança Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial de fevereiro. Fiesp/Indústria - A Fiesp divulga, (VER HORÁRIO), o INA e NUCI - indicadores da indústria paulista de janeiro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga o dado dos novos pedidos de auxílio-desemprego na semana até o último dia 25.