Inflação e dados de produção de veículos na mira do mercado São Paulo, 6 - Os investidores aguardam com expectativa a divulgação de dois indicadores importantes que servem como referência para o mercado financeiro fazer suas apostas para a próxima taxa básica de juros da economia brasileira (Selic): o IGP-DI, da FGV, e os dados de vendas de veículos da Anfavea. FGV/IGP-DI - A FGV divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de março. Em fevereiro, o índice registrou deflação de 0,06%. Anfavea/Veículos - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga, às 11 horas, os números de vendas, produção e exportação da indústria automotiva. IBGE/Construção - O IBGE divulga, às 9h30, o Custo Nacional da Construção Civil de março. Em fevereiro, o indicador teve variação de 0,31% em fevereiro, com recuo de 0,12 ponto porcentual em relação a janeiro (0,43%). IBGE/Agronegócio - O IBGE divulga, às 9h30, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. O estudo contém informações sobre previsão e acompanhamento de safras agrícolas, com estimativas de produção, rendimento médio e áreas plantadas e colhidas. EUA/Tesouro - O secretário do Tesouro, John Snow, estará presente, às 10h30, em audiência de um subcomitê da Câmara dos Deputados sobre o pedido de orçamento de 2007 do Departamento. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o dia 1º de abril. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o relatório sobre estoques de gás natural referente à semana encerrada em 31 de março.