Inflação e emprego no Brasil e balança nos EUA São destaques São Paulo, 12 de abril - A divulgação de duas prévias de abril de inflação são destaques no Brasil. Além disso, os investidores ficarão atentos aos números da pesquisa de emprego do IBGE. Nos Estados Unidos, os dados mais importantes que saem hoje são a balança comercial norte-americana e o volume dos estoques de petróleo. FGV/IGP-M - A FGV divulga, às 8 horas, o IGP-M da primeira prévia de abril. Em março, o indicador fechou com deflação de 0,23%. Fipe/IPC - A Fipe divulga, a partir das 7 horas, a primeira parcial de abril da inflação na cidade de São Paulo medida pelo IPC. IBGE/Emprego - O IBGE divulga, às 10 horas, a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário de fevereiro. FGV/Indústria - A FGV divulga, às 8 horas, a primeira prévia de abril da Sondagem Industrial. EUA/balança - O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o saldo da balança comercial de fevereiro. Balanço/EUA - A Harley-Davidson divulga o balanço referente ao primeiro trimestre de 2006. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DOE) e o American Petroleum Institute (API) divulgam, às 11h30, seus relatórios sobre os estoques de petróleo, gasolina e destilados referentes à semana encerrada até 7 de abril. EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga as contas referentes a março.