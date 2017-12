Inflação é o assunto do dia São Paulo, 26 de maio - A semana termina com a divulgação de dados de inflação no Brasil e dos números sobre a renda pessoal e de gastos com consumo (PCE) nos Estados Unidos. Ambos são indicadores que os investidores devem acompanhar atentamente, porém o PCE é o mais aguardado. Isso porque o índice é um dos dados preferidos do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) para monitorar a inflação norte-americana. Nos últimos dias, a incerteza quanto à inflação nos EUA provocou volatilidade em todo o mundo. EUA/PCE - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados de renda pessoal e gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de abril. EUA/Michigan - A Universidade de Michigan divulga, às 10h45, o índice de sentimento do consumidor final de maio. IBGE/IPCA-15 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o IPCA-15 de maio. Em abril, o indicador registrou variação de 0,17%. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da terceira quadrissemana de maio. Na prévia anterior, o indicador registrou variação de 0,08%.