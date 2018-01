Inflação e petróleo na mira dos investidores São Paulo, 07 de junho - A divulgação do IGP-DI, no Brasil, e dos dados de petróleo, nos Estados Unidos, são os destaques desta quarta-feira. Além disso, os investidores devem acompanhar com atenção a fala do diretor do Fed, Mark Olson, para tentar decifrar o desempenho atual da economia norte-americana, até que seja definida a nova taxa de juros dos EUA, no fim do mês. FGV/IGP-DI - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) de maio. Pesquisa feita pela Agência Estado prevê inflação entre 0,28% e 0,45%. Em abril, o IGP-DI ficou em 0,02%. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 2 de junho. EUA/Fed/Crédito - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 16 horas, os dados do crédito ao consumidor em abril. Economistas prevêem uma expansão de US$ 3,5 bilhões, após avanço de US$ 2,5 bilhões em março. EUA/Fed/Greenspan - O ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) Alan Greenspan depõe, às 10 horas, sobre a dependência norte-americana de petróleo no Comitê de Relações Exteriores do Senado. EUA/Fed/Olson - O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Mark Olson, discursa, às 10h30, durante evento em Chicago (Illinois). EUA/Fed/Guynn - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional de Atlanta, Jack Guynn, fala, às 13h30, sobre as perspectivas da economia e o mercado de imóveis durante evento em Duluth (Geórgia).