Inflação e petróleo nos EUA são foco dos investidores São Paulo, 17 de maio - A inflação no varejo norte-americano deverá ajudar os investidores a definir posições. A expectativa com relação ao índice de preços ao consumidor é grande, já que o indicador é essencial para se prever o caminho que o banco central dos Estados Unidos deverá tomar com relação ao juro básico do país, em junho. Além disso, vale destacar a divulgação sobre os estoques norte-americanos de petróleo. EUA/CPI - O Departamento do Trabalho divulga, às 9h30, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril. Espera-se alta de 0,6% no índice cheio e de 0,2% no núcleo. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 12 de maio. EUA/Fed - A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional de Boston, Cathy Minehan, fala às 10h15. IBGE/Comércio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de março. Brasil/Empresas - A Lojas Renner faz reunião com analistas, às 15 horas. Europa/Balanço - Alstom, Vivendi Universal e Crédit Agricole(França) e Telekom (Áustria) divulgam balanço financeiro do primeiro trimestre deste ano.