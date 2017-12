Inflação no atacado pode ajudar a definir aposta sobre rumo do juro nos EUA São Paulo, 16 de maio - A atenção dos investidores se concentra hoje na divulgação, principalmente, da inflação ao produtor nos Estados Unidos. Esse dado, juntamente com outros que saem até sexta-feira, deverão confirmar ou não os temores de pressão inflacionária norte-americana. EUA/PPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao produtor (PPI) de abril. A mediana das previsões de 23 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é uma alta de 0,8%. Para o núcleo do indicador, espera-se alta de 0,2%. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio divulga, às 9h30, o número de construções de imóveis residenciais iniciadas em abril. A mediana das previsões de 23 economistas consultados é uma queda de 0,5%, para a média anualizada de 1,950 milhão de unidades EUA/Indústria - O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) divulga, às 10h15, os dados da produção industrial em abril. A mediana das previsões de 23 economistas consultados é um crescimento de 0,5% na produção industrial Brasil/Gás - O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, e o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, participam, a partir das 9h30, de audiência pública da Comissão de Relações Exteriores do Senado para discutir com os parlamentares a crise provocada pela decisão da Bolívia de nacionalizar o setor de gás e petróleo. EUA/Comércio - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 13. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, fala às 20h15, sobre fundos de hedge e risco sistêmico, durante a conferência do Fed de Atlanta sobre mercados financeiros, em Sea Island (Geórgia). FGV/IPC - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da segunda semana de maio. Na primeira semana, o indicador ficou em 0,42%. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas Applied Materials, Hewlett-Packard, Home Depot e Wal-Mart Stores divulgam seus balanços financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2006. Europa/Balanços - As companhias européias EADS (França), Deutsche Post (Alemanha), Portugal Telecom (Portugal) e Endesa (Espanha) divulgam seus dados financeiros dos três primeiros meses do ano.