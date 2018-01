Inflação no varejo pode indicar pressão da inflação nos EUA São Paulo, 16 de março - A sinalização de que as pressões inflacionárias continuam se manifestando na economia dos Estados Unidos, como indicou ontem o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), pode ganhar força hoje com a divulgação dos dados sobre o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) no país. Isso porque, segundo analistas, o PPI é um índice essencialmente composto por commodities e não agrega preços no setor de serviços - de transportes, no setor imobiliário e médico, entre outros - como o CPI. Todos os horários de dados no exterior são de Brasília. EUA/CPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao consumidor (CPI) de fevereiro. EUA/Indústria - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 10h15, o indicador de produção industrial e a taxa de utilização da capacidade instalada em fevereiro. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 11 horas, o dado preliminar do índice de sentimento do consumidor norte-americano de março. Brasil/Balanços - Tecnisa e Tractebel divulgam balanços no Brasil. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) na primeira quadrissemana de janeiro. Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial de Emprego e Salário de fevereiro.