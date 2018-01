Inflação nos EUA deve dar o tom ao mercado São Paulo, 01 de março - Depois da turbulência causada pela China na terça-feira, uma das principais razões para a calmaria nos mercados ontem foi o alívio que o presidente do banco central norte-americano, Ben Bernanke, conferiu aos investidores, ao afirmar que parecia "não haver um único motivo" para as quedas das bolsas de valores e que as expectativas de um crescimento moderado da economia norte-americana se mantêm. Por isso hoje os investidores devem olhar com particular atenção os dados da maior economia do mundo. O principal deles, e sempre bastante observado pelo BC americano, é o índice de preços dos gastos com consumo pessoal. Se o dado vier dentro das expectativas do mercado, as bolsas devem registrar hoje outro dia de recuperação nos preços das ações. Todos os eventos estão no horário de Brasília. EUA/Inflação - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga às 10h30 o índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) de janeiro. Junto com o dado, saem o indicador de renda e gastos pessoais. Os economistas esperam um aumento de 0,3% na renda pessoal em janeiro, de um ganho de 0,5% registrado em dezembro. Para os gastos pessoais, espera-se um aumento de 0,4% em janeiro, de uma alta de 0,7% em dezembro. Para o índice de preços PCE, é esperada uma alta de 0,2% em janeiro, de um ganho de 0,4% em dezembro, enquanto para o núcleo do PCE - que exclui os preços voláteis de alimentos e energia -, as expectativas são de uma alta de 0,2%, de um ganho de 0,1% em dezembro. EUA/Discurso - O secretário do Tesouro norte-americano, Henry Paulson, discursa em evento do The Economic Club de Washington, às 14 horas. EUA/Indústria - Às 12 horas, o Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga seu índice de atividade industrial dos Estados Unidos de fevereiro. EUA/Construção - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga às 12 horas o indicador de gastos com construção de janeiro. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de fevereiro. MDIC/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas os resultados da balança comercial de fevereiro. EUA/Desemprego - Às 10h30, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 24 de fevereiro. EUA/Gás - Às 12h30, o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 23 de fevereiro. EUA/Balanços - As companhias norte-americanas Dell e Viacom divulgam seus balanços trimestrais.