Iniciativa de crédito consciente da Visa completa um ano A iniciativa da Visa de disseminar a idéia de crédito consciente completou um ano de existência. No período, o site www.financaspraticas.com.br registrou 146 mil visitantes únicos. Segundo dados da instituição, as seções mais visitadas foram "Como elaborar um orçamento" e "Como manter o nome limpo". O site conta com parceiros como a Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), a Rádio Eldorado, do Grupo Estado, e a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Para a Visa, o site é uma oportunidade de mercado associada à imagem de responsabilidade social. Experiências semelhantes foram empreendidas pelo Grupo VR, pelo banco ABN AMRO e pelo banco Itaú. O conteúdo do site está dirigido às necessidades das diferentes fases da vida, seja ir à universidade, comprar um carro, alugar ou comprar uma casa, ter um bebê, procurar um trabalho, o que fazer em situações inesperadas (perda do emprego, divórcio ou falecimento de um familiar).