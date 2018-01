Insegurança jurídica afasta apoio de investidores à Varig A insegurança jurídica sobre o processo de recuperação judicial da companhia aérea Varig está afastando investidores que haviam se comprometido a apoiar a proposta do Trabalhadores do Grupo Varig (TGV). A avaliação foi feita hoje por integrante do TGV que pediu para não ser identificado. Segundo ele, os investidores que apoiariam a única proposta feita durante o leilão da Varig, realizado no último dia 8, só querem apresentar garantias da origem do dinheiro após o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial do Rio, homologar a proposta do TGV. O integrante do TGV participa na manhã desta segunda-feira de uma audiência pública sobre a Varig, na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Cerca de 200 integrantes do TGV acompanham o evento.