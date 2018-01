Insinuante e Luiza sobem no ranking de redes varejistas O ranking das maiores redes varejistas de eletroeletrônicos e móveis em faturamento teve mudanças importantes em 2005, apesar de a líder, Casas Bahia, ter se consolidado cada vez mais. O Magazine Luiza, com sede em Franca (SP), fechou o ano passado com vendas de R$ 1,95 bilhão, segundo o diretor de Marketing e Vendas, Frederico Trajano. Com isso, cresceu 41% ante 2004 e passou da quarta para a terceira posição no ranking das maiores cadeias. A rede Insinuante, com sede na Bahia e 220 lojas espalhadas entre o Nordeste e o Rio de Janeiro, foi outra surpresa. A empresa não revela o faturamento, mas o mercado estima que tenha vendido R$ 1,5 bilhão em 2005. Com isso, subiu da quinta para a quarta posição entre as maiores e ultrapassou a gaúcha Lojas Colombo. A rede, que era a terceira em 2004, caiu para o quinto lugar, com vendas de R$ 1,4 bilhão, e fechou 4 lojas.