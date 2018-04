Interesse por IPOs faz Hong Kong fechar em alta O mercado de Hong Kong fechou em alta, ancorado pelo interesse dos investidores em ofertas públicas iniciais de empresas e pelo bom desempenho das peso-pesados HSBC e Sinopec. HSBC foi beneficiado pela menor preocupação com os problemas no mercado de financiamentos "subprime" (de adimplência duvidosa) dos Estados Unidos e Sinopec disparou por conta de um lucro melhor do que o esperado. O índice Hang Seng subiu 0,68% e fechou aos 20.347,87 pontos. É o maior patamar final do índice desde 26 de fevereiro, quando fechou aos 20.507 pontos. Segundo Ben Kwong, da KGI Asia Securities, "o momento parece ser de continuidade de forte movimento, principalmente porque ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) como a da Country Garden estarem recebendo uma receptividade excepcional". Country Garden, uma construtora sediada em Guangdong, pretende captar US$1,66 bilhão em sua IPO em Hong Kong, marcada para o próximo dia 13. Para Y.K. Chan, administrador da Phillip Capital Management Ltd. em Hong Kong, os recentes ganhos nas ações tipo A no mercado chinês podem impulsionar o Hang Seng acima dos 20.500 pontos nesta semana. HSBC fechou em alta de 1,2%. A maior refinadora de petróleo da Ásia, Sinopec, subiu 3,5%, depois de ter informado ganhos em 2006 melhores do que o previsto e espera para o primeiro trimestre lucro líquido 50% superior ao do ano passado. Algumas empresas do setor imobiliário decaíram, a despeito das fortes vendas de novos apartamentos ao longo do feriado da Páscoa. Sun Hung Kai Properties subiu 1,3%, mas Cheung Kong caiu 0,5%. As blue chips subiram fortemente, acima do esperado, puxando para cima os índices da Bolsa da China, fechando em recorde pela sétima sessão consecutiva. O índice Xangai Composto subiu 1,3%, fechando aos 3.444,29 pontos; o Shenzhen Composto teve alta de 1,2% e encerrou aos 918,66 pontos. Segundo analistas, as ações chineses devem enfrentar pressão de realizações de lucros, com o Xangai Composto fincando o nível psicológico de 3.500 pontos esta semana. Baoshan Iron & Steel avançou 4,2% depois de a companhia ter informado que seu lucro líquido no primeiro trimestre ficou 2 vezes e meia acima do apurado no mesmo período do ano passado.China Petroleum & Chemical Corp. ganhou 2,0% após ter relatado que espera para o primeiro trimestre lucro 50% superior ao do mesmo intervalo no ano anterior. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. subiu 2,9%. China Life Insurance perdeu 1,5%. O dólar retomou hoje sua tendência de queda em relação ao yuan, após a alta pouco comum verificada no final do pregão de segunda-feira, motivada pelo lançamento na China de uma nova plataforma de comércio exterior para as moedas estrangeiras. O dólar fechou nesta terça-feira cotado a 7,7306 yuans no sistema automático de preços, ante 7,7325 yuans na véspera. Já o mercado taiwanês encerrou em ligeira baixa. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé caiu 0,1% e fechou em 8.048,39 pontos. Os ganhos nos setores siderúrgico (0,8%) e de transportes (2,9%) foram contrabalanceados por perdas nos papéis de turismo, que caíram 1,2%. Os investidores estão cautelosos sobre os resultados do primeiro trimestre das empresas de tecnologia. Isso abriu espaço para os fundos de investimentos em transporte e siderurgia, que tiveram rendimento acima do esperado nos três primeiros meses do ano. A siderúrgica Yieh Phui Enterprise subiu 2,1%. Evergreen Marine fechou em alta de 3,1%, enquanto China Airlines ganhou 2,6%. O mercado sul-coreano também encerrou em ligeira baixa. O índice Kospi da Bolsa de Seul caiu 0,1% e fechou em 1.499,16 pontos, com grande volume de negociações. Para alguns analistas, a queda ocorreu porque os investidores sentiram que os recentes ganhos em vários setores, incluindo construção naval, foram excessivos. Hyundai Mipo Dockyard caiu 2,8%. Doosan Heavy Industries perdeu 2,8% em virtude de realização de lucros, após ter subido quase 12% nos dois últimos pregões. As ações de corretoras fecharam em alta por conta da expectativa de melhores rendimentos com o crescimento do volume de vendas. Daewoo Securities subiu 1,7%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila subiu 10,19 pontos, ou 0,3%, e fechou em 3.304,42 pontos, liderado pelas ações de bancos e de imobiliárias - a Megaworld liderou a alta, com 8,2%. De acordo com operadores, a realização de lucros já começou nas blue chips, depois de cinco pregões de altas sucessivas. Na Austrália, a Bolsa de Sydney teve alta, com destaque para as notícias de fusões e aquisições. O índice S&P/ASX 200 subiu 75,9 pontos - ou 1,3% - e fechou em 6.153 pontos. As ações da Rinker tiveram alta de 1,8%, após a oferta feita pela Cemex. Os papéis da Coles subiram 2,1% e atingiram novo patamar recorde, como reflexo da guerra de ofertas entre o consórcio KKR e a Wesfarmers - o KKR informou que está confiante em bater a oferta feita pela rival. Telstra subiu 3,4%, após decisões favoráveis da Corte Federal australiana. Ganhos externos nos preços da commodity alavancaram as empresas mineradoras. BHP subiu 0,5% e Rio Tinto, 1,8%. Os quatro grandes bancos também tiveram alta: National Australia Bank avançou 1,8% e Commonwealth Bank, 0,3%. O mercado da Indonésia fechou em recorde de alta. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta subiu 0,6%, e fechou no nível recorde de 1.925,47 pontos, liderado por ganhos dos papéis de empresas mineradoras, blue chips de bancos e expectativas de ganhos no primeiro trimestre. A mineradora de níquel Antam subiu 3,4%; a de latão Timah avançou 11% - com expectativa de fortes lucros no primeiro trimestre devido à alta do preço das commodities. Bank Mandiri subiu 2,8%; Bank Rakyat avançou 2,7%; mas a distribuidora de veículos Astra caiu 1,1%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura subiu 0,7%, fechando aos 3,422,62 pontos e marcando seu quarto recorde seguido de alta, graças a notícias de que o crescimento econômico do país ficou acima do esperado. Mas operadores esperam queda no índice ao longo dos próximos dias com realização de lucros por parte dos investidores. A economia de Cingapura expandiu-se 7,2% no primeiro trimestre ante o quarto trimestre do ano passado, informou comunicado oficial nesta terça. A expectativa de um pool de economistas ouvidos pela Dow Jones era de um crescimento de apenas 3,7%. Entre os papéis de maiores ganhos, Oversea-Chinese Banking Corp. subiu 2,1%, DBS Group Holdings avançou 1,3% e United Overseas Bank elevou-se 0,9%. Hotel Properties Ltd. saltou 3,6%. O índice SET Composto da Bolsa de Bangcoc, na Tailândia, subiu 0,1% e fechou em 689,48 pontos em um dia de fracos negócios. O índice ficou no terreno positivo por conta de ganhos nos papéis de bancos e de ações baratas compensando perdas recentes. "As expectativas de que o banco central local corte a taxa de juro em seu encontro de amanhã impulsionou as compras de ações de bancos logo cedo, assim como as preocupações quanto a incerteza política no país", disse um analista da Kiatnakin Securities. Entre as ações mais ativas, Siam Commercial Bank subiu 1,4%, Kasikornbank ganhou 0,7% e a mineradora de carvão e produtora de energia Banpu fechou em alta de 1%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) avançou 0,6% e fechou aos 1.306,34 pontos, marcando novo volume recorde em 2007 - foram negociadas cerca de 2,9 bilhões de ações; mas houve mais perdedores do que ganhadores. Operadores disseram que imobiliárias, empresas de tecnologia e produtoras agrícolas conduziram os ganhos, ajudados pela contínua força da moeda local contra o dólar, estabilidade dos preços do petróleo e alta das ações no mercado norte-americano. As imobiliárias tiveram ganhos com anúncio do governo de novas medidas para impulsionar o setor: SP Setia ganhou 1,3%, IOI Properties avançou 1,8%, Bandar Raya Developments saltou 8,1% e Sunrise teve alta de 2,7%. As informações são da Dow Jones.