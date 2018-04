Internet Group conquista mais de 1 milhão de usuários de banda larga O Internet Group, operação da Brasil Telecom que abrange o iG, iBest e BrTurbo, anunciou hoje, um ano após a integração das marcas, a conquista de mais de um milhão de assinantes de banda larga. Esse total representa um crescimento de 64% na base de usuários nos últimos 12 meses. Dessa forma, a empresa passou da terceira para a segunda posição no ranking de internet banda larga. A meta da Brasil Telecom é que sua operação na web alcance a liderança do mercado brasileiro em faturamento e número de clientes. No acesso discado, a companhia já é a primeira colocada, com mais de três milhões de usuários ativos. ?Ao atingir o seu primeiro milhão de assinantes de banda larga, o Internet Group redesenha o mercado brasileiro e inicia uma nova fase do setor com um competidor aguerrido", afirma Caio Túlio Costa, diretor presidente do Internet Group, em comunicado da empresa. Para conquistar a atual posição, a empresa reforçou o investimento em comunicação, lançou promoções, reformulou a política de canais, criou o iG Empresas e intensificou o relacionamento com as operadoras de telefonia. Segundo a companhia, o crescimento do iG acompanha a curva ascendente da internet no País. Hoje, existem mais de 30 milhões de internautas no Brasil, o que coloca a web como a segunda mídia de massa - atrás apenas da televisão. São 13,5 milhões de usuários residenciais ativos e mais de seis milhões de pessoas que acessam a internet exclusivamente de locais públicos nas dez principais regiões metropolitanas, além dos que têm acesso nos escritórios. A empresa afirma que a expansão não se restringe apenas ao volume de assinantes de banda larga. Em audiência, o iG foi o único dos grandes portais de conteúdo do País a registrar aumento constante nos últimos cinco meses, passando de 6,236 milhões de visitantes domiciliares, em abril, para 7,398 milhões, em setembro. Os dados são do Ibope NetRatings. O número de páginas visitadas subiu 69% na comparação com setembro do ano passado. De acordo com a companhia, esse aumento é resultado de investimentos em conteúdo. O portal ampliou o número de parceiros em diversas áreas - comunicação, política, medicina, economia, empreendedorismo - integrou novos blogueiros e jornalistas. Além disso, criou canais e novos serviços para os usuários, como o "Minha Notícia", um site produzido exclusivamente pelos internautas, e o Megaplayer, site de vídeos.