Investidor acompanha atento definição da nova Selic e ata do Fed São Paulo, 31 de maio - A definição da nova taxa de juros brasileira (Selic) e a ata do Fomc, nos Estados Unidos, são os destaques desta quarta-feira. A expectativa da maioria dos analistas com relação à Selic é que o Copom decida por uma redução de 0,50 ponto porcentual. Com isto, o juro básico do Brasil passaria para 15,25% ao ano. Já a ata do FOMC, que na reunião de 10 de maio elevou o juro de curto prazo norte-americano (Fed Funds) em 0,25 ponto porcentual, para 5% ao ano, poderá trazer indicações sobre os próximos passos na política monetária dos EUA. BC/Copom - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) divulga esta noite a nova taxa básica de juros da economia brasileira (Selic). Levantamento feito pela Agência Estado aponta corte de 0,50 ponto porcentual dos juros, de 15,75% para 15,25% ao ano. EUA/Ata/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) divulga, às 15 horas, a ata da reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), quando elevou em 0,25 ponto porcentual o juro de curto prazo norte-americano, para 5% ao ano. IBGE/PIB - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2006. Acredita-se em crescimento de 1,5% do PIB neste período. EUA/Comércio - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até o último dia 27. EUA/Indústria - A Associação dos Gerentes de Compras de Chicago divulga, às 11 horas, seu índice de atividade industrial regional referente a maio. EUA/Fed/Discurso - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Nova York, Timothy Geithner, discursa às 8h45, durante o Fórum de Liderança da Biblioteca Pública de Nova York. Europa/Índice de preços - Às 6 horas, a União Européia divulga o índice de preços ao consumidor preliminar da zona do euro em maio. Europa/Índice de confiança - A União Européia divulga, às 6 horas, as pesquisas de confiança do consumidor, da indústria e do empresariado da zona do euro em maio.