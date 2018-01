Investidor acompanha dados de imóveis americanos São Paulo, 27 de junho - Enquanto não for definida a nova taxa de juros americana, prevista para quinta-feira, dificilmente algum indicador poderá influenciar os negócios. Porém, mesmo assim, a atenção dos investidores pode ficar na divulgação dos dados de imóveis residenciais que saem hoje nos Estados Unidos. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis divulga, às 11 horas, os dados de vendas de imóveis residenciais usados em maio. Em abril, o indicador caiu 2%. EUA/Indicadores antecedentes - A Conference Board divulga, às 11 horas, o índice dos indicadores antecedentes da economia referente a junho. Em maio, a confiança do consumidor americano ficou em 103,2. EUA/LJR Redbook - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista americano na semana até 24 de junho. EUA/Indústria/Meio-Oeste - O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) de Chicago divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial da região Meio-Oeste dos EUA referente a maio. Em abril, o indicador atingiu +0,6%. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 22 bilhões em títulos de dois anos. O resultado deve sair às 14 horas. Tesouro/Contas - O Tesouro Nacional divulga as contas do Governo Central de maio. Em abril, o resultado das contas foi de R$ 14,856 bilhões. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da terceira quadrissemana de junho. Na pesquisa anterior, o indicador teve deflação de 0,50%.