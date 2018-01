Investidor aguarda balança comercial de maio e estoques de petróleo São Paulo, 01 de junho - A expectativa dos investidores com a divulgação da balança comercial brasileira do fechamento deste mês é grande. Isso porque, embora ainda apresente um saldo expressivo no acumulado de 2006, pela primeira vez o superávit da balança da quarta semana de maio ficou abaixo do verificado no mesmo período de 2005. A atenção do mercado financeiro também poderá se voltar para a reunião da Opep, em Caracas, e para as projeções sobre o nível de estoques de petróleo. Em parte, ontem o recuo no preço do petróleo ajudou o mercado acionário dos Estados Unidos a operar em alta. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, a balança comercial de maio. Em abril, a balança teve um superávit de US$ 3,097 bilhões. Petróleo/Reunião da Opep - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) se reúne em Caracas (Venezuela) para discutir as condições do mercado de petróleo. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 26. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de maio. Em abril, o indicador subiu 0,34%. EUA/Empresas - A Challenger Gray & Christmas divulga, às 8h30, o indicador de demissões feitas por grandes empresas norte-americanas em maio. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 27 EUA/Mão-de-obra - O Departamento do Trabalho norte-americano divulga, às 9h30, os indicadores revisados da produtividade da mão-de-obra e do custo da mão-de-obra no primeiro trimestre. EUA/Indústria - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 9h30, o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a maio. EUA/Construção Civil - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção em abril. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) divulga, às 11h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o último dia 26. Europa/PIB - A União Européia divulga, às 6 horas, o PIB revisado da zona do euro no primeiro trimestre. Europa/Desemprego - Às 6 horas, a União Européia divulga os dados do desemprego na zona do euro em abril.