Investidor busca segurança e ouro fecha em alta de 0,68%

O contrato de ouro mais negociado, com entrega para agosto, ganhou US$ 8,50 (0,68%), terminando a US$ 1.251,90 a onça-troy.

"O ouro recebeu atenção de investidores que estão nervosos com o aumento nos custos de empréstimos da Grécia, Espanha e Portugal", disse James West, do Midas Letter Opportunity Fund. "Isso se soma ao apoio que o ouro tem recebido das crescentes tensões no Egito e da transformação da guerra síria em um conflito regional."

Também contribuiu para a alta do ouro a queda do índice de atividade dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos EUA, que recuou para 52,2 em junho, de 53,7 em maio. Analistas consultados pela Dow Jones esperavam que o indicador subisse a 54,0. Fonte: Dow Jones Newswires.