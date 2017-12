Investidor de olho na Focus e nos índices de atividade dos EUA São Paulo, 17 de julho - Os investidores brasileiros terão em mãos, hoje, dados que fazem parte da pesquisa Focus que poderão sinalizar o que vem daqui para frente para a economia brasileira, antes de o Copom publicar a nova Selic, na quarta-feira. Nos Estados Unidos, saem os números sobre atividade na indústria americana. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores da economia brasileira. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Nova York divulga, às 9h30, o índice de atividade industrial regional de julho. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 10h15, os dados da produção industrial em junho. Em maio, o índice caiu 0,1%. Rússi/G-8 - Termina a cúpula do G-8 em São Petersburgo (Rússia). Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da segunda semana de julho. Na primeira semana, a balança alcançou superávit de US$ 1,693 bilhão.