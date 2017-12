Investidor deve focar atenção em dados do setor imobiliário nos EUA São Paulo, 25 de abril - O índice de vendas de imóveis usados residenciais nos Estados Unidos é o destaque do dia. O indicador é importante já que a forte especulação no mercado imobiliário provocou uma disparada de preços. Caso a bolha estoure, pode ocorrer uma realização de lucros no mercado financeiro e uma forte queda do consumo. Também vale destacar a seqüência de balanços corporativos referente ao primeiro trimestre no Brasil, Europa e nos EUA. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de vendas de imóveis residenciais usados em março. EUA/Consumidor - A Conference Board divulga, às 11 horas, seu indicador de confiança do consumidor norte-americano de abril. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 22. EUA/Indústria - O banco central dos Estados Unidos (Fed, na sigla em inglês) da regional de Richmond divulga, às 11 horas, seu índice de atividade industrial regional de março. Balanço/EUA - As empresas norte-americanas AK Steel Holding, Amazon.com., AT&T., Corning., Diebold, DuPont, EW Scripps, Extreme Networks, ImClone Systems, JetBlue Airways., Lattice Semiconductor, Lockheed Martin, Lucent Technology, Martha Stewart Living Omnimedia, McGraw-Hill Cos., Northrop Grumman., Occidental Petroleum, RF Micro Devices, Triquint Semiconductor, United States Steel, Valero Energy e Whirlpool divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre de 2006. Seade/Emprego - A Fundação Seade e o Dieese divulgam, às 9h45, a Pesquisa de Emprego e Desemprego relativa ao mês de março do mercado de trabalho da região metropolitana de São Paulo. FGV/IPC-S Capitais - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S Capitais referente à terceira quadrissemana de abril. Ao todo o indicador avalia a inflação em sete cidades brasileiras. Balanço/Brasil - A Net e a Tractebel Energia (empresa controlada pelo grupo francês Suez) divulgam seus dados financeiros do primeiro trimestre. Balanço/Europa - As empresas européias BP, Lonmin, Whitbread (Reino Unido), Volvo (Suécia), Michelin, STMicroelectronics (França), DAB Bank e Schwarz Pharma (Alemanha) divulgam seus balanços financeiros referentes ao primeiro trimestre.