Investidor espera com cautela por dado de trabalho nos EUA São Paulo, 5 de abril - O dia hoje promete ser de cautela nos mercados, com a expectativa da divulgação dos dados sobre o número de vagas criadas (payroll, em inglês) nos Estados Unidos, amanhã, feriado no Brasil e quando as bolsas norte-americanas não funcionam. Ontem a pesquisa ADP/Macroeconomics Advisors estimou em 106 mil os postos de trabalho abertos em março no setor privado norte-americano. O levantamento da ADP é considerado um indicador de tendência para o payroll, que deverá registrar a criação 150 mil vagas, segundo analistas. Todos os horários de eventos e divulgação de dados no exterior são de Brasília. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 31 de março. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o dia 30 de março. EUA/Fed/Chicago - O Fed de Chicago divulga, às 13 horas, seu índice de atividade industrial do meio-oeste de fevereiro. Inglaterra/Juros - O Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) anuncia, às 8 horas, sua decisão de política monetária. Veículos/Anfavea - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga os dados de produção e vendas de veículos em março. Bovespa/BR Malls - A administradora de shoppings centers, BR Malls, estréia a negociação de suas ações ordinárias no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).S