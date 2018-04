Investidor espera divulgação de balanços de empresas dos EUA São Paulo, 20 de abril - Os investidores poderão acompanhar hoje os resultados financeiros de algumas empresas norte-americanas. No Brasil, o destaque é a divulgação do IGP-M. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior são de Brasília. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a segunda prévia de abril do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). EUA/Balanços - As empresas Caterpillar, Honeywell, McDonald's, Pfizer e Xérox divulgam balanços trimestrais nos Estados Unidos. EUA/Fed - O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Frederic Mishkin, discursa, 13h15, na conferência sobre "desequilíbrios globais: perspectivas para as economias dos EUA e global". EUA/Tesouro - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, fala, às 13 horas, sobre a política norte-americana para a China, em Nova York.