Investidor já está de olho em 2007 Com a aproximação do fim do ano, o desempenho da economia é considerado consolidado por analistas do mercado financeiro, principalmente depois do anúncio do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre. Agora, as atenções começam a voltar-se, cada vez mais, para 2007. Nesta semana serão divulgados dados que podem dar pistas sobre a evolução da taxa básica de juros no ano que vem. É o caso da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) realizada na semana passada. O documento sairá na quinta-feira e é aguardado com ansiedade pelos investidores por causa da divisão do comitê na hora de definir o corte de 0,50 ponto porcentual da Selic. "A dissidência estará no centro das atenções, mas a expectativa é de que o texto mantenha o discurso das últimas atas", disse Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Isso significa que o Copom deve indicar que, a partir do ano que vem, adotará um tom mais parcimonioso na redução dos juros. Outro indicador importante é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro, que será divulgado na sexta-feira. O IPCA é o índice que baliza o sistema de metas de inflação do governo. "É preciso saber se foi contaminado pelo aumento dos preços dos alimentos, como ocorreu com o IGP-M", afirmou Dalton Gardiman, economista-chefe do banco Credit Lyonnais. Ele não acredita nessa contaminação e projeta uma alta de 0,35%. Por fim, a semana marca o anúncio dos números da produção industrial brasileira de outubro. A expectativa de Gardiman é de uma alta de 4,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. "O pior (para a economia) já passou, mas dificilmente o resultado levará a uma mudança na projeção de crescimento do PIB deste ano", observou. A expectativa dele é de uma expansão de 2,8%. Nos Estados Unidos, os destaques são o indicador de vendas pendentes de imóveis de outubro (que sai hoje), o índice de produtividade no terceiro trimestre (amanhã) e os dados sobre emprego relativos a novembro (sexta-feira). Para Gardiman, assim como no Brasil, analistas e investidores já estão de olho em 2007. "A economia americana deverá ter uma desaceleração maior do que se esperava antes, mas longe de uma recessão ou de um pouso abrupto." Nesse cenário, a tendência para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) é de alta. No mercado de juros, dificilmente haverá grandes movimentos, pois a próxima reunião do Copom só ocorrerá em janeiro. Para o dólar, a tendência é indefinida.