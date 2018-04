Investidor manterá foco nos EUA durante a semana Os dados relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no primeiro trimestre revelaram que a economia está desacelerando num ritmo mais intenso do que se esperava. Ainda assim, as Bolsas em Nova York resistiram aos números negativos, na semana passada. O Índice Dow Jones, por exemplo, renovou na sexta-feira o recorde de pontuação. Esse desempenho contagiou o mercado brasileiro. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia com leve valorização de 0,33%. Daqui para a frente, porém, a escalada positiva dos mercados vai depender, mais do que nunca, da evolução da economia americana. Duas categorias de indicadores têm importância especial: os que medem a inflação e os que apuram a temperatura da atividade econômica. ?Os EUA não caminham para uma recessão, apenas terão uma economia crescendo abaixo de seu potencial durante um tempo?, acredita Newton Rosa, economista-chefe da Sul América Investimentos. ?O que exaspera é o fato de que a inflação está demorando mais para cair do que o Federal Reserve (o banco central dos EUA) gostaria.? Nesta semana, os destaques entre os indicadores são o índice de preços dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), que sai hoje, e o relatório de emprego (conhecido como payroll) referente ao mês de abril, com divulgação prevista para sexta-feira. Se os números vierem dentro do esperado, os mercados por aqui manterão a tendência positiva: bolsa em alta e dólar e juros em queda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.