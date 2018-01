Investidores acompanham índice de atividade nos EUA São Paulo, 21 de dezembro - A atenção dos investidores segue focada na divulgação de indicadores da economia dos Estados Unidos, com destaque para índices de atividade. Além disso, será conhecido o indicador que mede os lucros das empresas norte-americanas. Os dados poderão sinalizar se a economia do país passa por uma desaceleração mais vigorosa ou por um desaquecimento menos robusto. EUA/Índice de Atividade - O Federal Reserve Bank de Chicago divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial nacional de novembro; no mesmo horário, a Conference Board divulga o índice dos indicadores antecedentes da economia em novembro; o Fed de Filadélfia divulga, às 15 horas, seu índice de atividade regional de dezembro. EUA/PIB - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, a revisão final do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o indicador de lucros das empresas no terceiro trimestre. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 16. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques de gás natural na semana o último dia 15. EUA/Oferta Monetária - O Federal Reserve divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até 11 de dezembro. EUA/Leilão - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgam, às 15 horas, detalhes dos próximos leilões primários de títulos de 2 e 5 anos. EUA/Fed/Perspectivas - O presidente do Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, fala, às 16 sobre as perspectivas da economia norte-americana para 2007 durante evento em Charlotte (Carolina do Norte). Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Emprego de novembro.