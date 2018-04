Investidores aguardam decisão sobre taxa de juros São Paulo, 18 de outubro - Se o cenário externo colaborar, o mercado deve operar hoje em compasso de espera pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros da economia brasileira (Selic), que será divulgada esta noite. Até lá, os investidores estarão de olho nos Estados Unidos, onde será divulgado pela manhã o índice de preços ao consumidor, o dado mais observado pelo banco central norte-americano para avaliar a atividade econômica do país. BC/Copom - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decide hoje se altera, e em quanto, a taxa básica de juros da economia (Selic), atualmente em 14,25% ao ano. O mercado trabalha com a previsão de queda na taxa, em 0,25 ou 0,5 ponto porcentual. EUA/Inflação - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga às 9h30 (horário de Brasília) o índice de preços ao consumidor (CPI) de setembro. Economistas prevêem deflação de 0,2% no mês e inflação de 2,4% no ano, ante alta de 0,2% em agosto. A previsão para o núcleo do índice é de alta de 0,2%, a mesma registrada em agosto. No mesmo horário, o Departamento do Trabalho divulga o indicador de renda real dos assalariados em Setembro. EUA/Imóveis - Às 9h30 (horário de Brasília), o Departamento do Comércio divulga o número de construções de residências iniciadas em setembro. EUA/Petróleo - Às 11h30 (horário de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) dos EUA divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 13 de outubro. FGV/IGP-10 - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de outubro.