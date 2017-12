Investidores aguardam divulgação de dados de atividade nos EUA São Paulo, 14 de março - A agenda externa deve concentrar as atenções dos investidores. Hoje são esperadas as divulgações de dados do varejo nos Estados Unidos e do indicador de atividade norte-americano. EUA/Varejo - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 10h30, os dados de vendas no varejo em fevereiro e o saldo em conta corrente do quarto trimestre de 2005. EUA/LJR Redbook - A Instinet divulga, às 10h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 11 de março. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, ao meio-dia, o indicador de estoques das empresas em janeiro. EUA/Fed - O diretor do O Banco Central dos Estados Unidos (Fed), Randall Kroszner, participa, às 13 horas, de painel de debates sobre ?O Fundo Monetário Internacional (FMI) num Mundo em Mudança?. EUA/Fed/Chicago - O Banco Central dos Estados Unidos (Fed) regional de Chicago, divulga, às 14 horas, o índice de atividade industrial do Meio-Oeste dos EUA de janeiro. IBGE/Construção - O IBGE divulga, às 9h30, os dados sobre os Custos e Índices da Construção Civil referente a fevereiro.