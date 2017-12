Investidores aguardam Focus e balança do fechamento de abril São Paulo, 2 de maio - Em razão do feriado do Dia do Trabalho, comemorado ontem no Brasil, o mercado financeiro ficou fechado e a divulgação da pesquisa Focus do Banco Central e a balança comercial ficou para hoje. Ministério do Desenvolvimento/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial relativo ao mês de abril. Na semana até o dia 21, o superávit acumulado no mês da balança era de US$ 2,306 bilhões, com US$ 7,077 bilhões em exportações e US$ 4,771 bilhões em importações. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus. O levantamento traz projeções de agentes do setor privado para indicadores econômicos como inflação, crescimento econômico, taxa de juros e de câmbio. Fecap/Ifecap - A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) divulga, às 8h30, o Índice de Expectativas de Negócios (Ifecap). FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S de abril. Na terceira prévia do mês o indicador teve variação de 0,24%. EUA/Empresas - A Challenger, Gray & Christmas divulga, às 8h30, a pesquisa de demissões feitas por grandes empresas. EUA/Redbook - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 19 de abril.