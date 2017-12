Investidores aguardam Pesquisa Focus e dados de inflação São Paulo, 17 de março - Os investidores deverão se concentrar hoje nos dados da inflação medida pelo IPC-S e nas previsões do mercado financeiro para os principais indicadores da economia brasileira, que serão divulgados pelo Banco Central na pesquisa semanal Focus. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S da segunda quadrissemana de abril. O indicador subiu 0,30% na primeira prévia, ante aumento de 0,22% apurado no IPC-S anterior, de até 31 de março. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Balança comercial - O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da primeira semana de abril. Balanço/EUA - As empresas Eaton (multinacional do setor de componentes elétricos) e a Wachovia divulgam seus balanços referentes ao ao primeiro trimestre deste ano.