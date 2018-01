Investidores compram empresas de shoppings Dois meses depois de comprar 40% da rede de churrascarias Fogo de Chão, a GP Investimentos colocou um pé no mundo dos shoppings centers. A empresa anunciou ontem a aquisição de 14,4% do capital do Grupo Ecisa por R$ 95,9 milhões. O fundo americano Equity International, especializado em empreendimentos imobiliários, também vai comprar igual participação na companhia. A GP e o Equity International têm a opção de aumentar suas participações na Ecisa para até 27,5%, cada um, do capital total. 'Os shoppings são a bola da vez. Eles vão pegar carona no crescimento do mercado imobiliário', afirma o acionista e fundador do Grupo Ecisa, Richard Paul Matheson. 'O fundo americano ganhou muito dinheiro no ramo no México quando o país atingiu o investment grade e espera repetir o mesmo no Brasil em breve.' Segundo Matheson, as negociações entre as partes, iniciadas em julho deste ano, foram rápidas e tranqüilas. O empresário ficará no comando da companhia por mais alguns meses até que a GP assuma a gestão. A partir daí, Matheson ocupará a função de presidente do Conselho por, no mínimo, dois anos. O Grupo Ecisa, fundado no Rio de Janeiro por Matheson e Donald Stuart há cinco décadas, nasceu como empreiteira de obras públicas, mas virou acionista e administradora de shoppings centers por obra do acaso. Ou do Ato Institucional número 5, o AI-5, como prefere Matheson. 'Naquela época, nós estávamos construindo o Conjunto Nacional com pretensões imobiliárias, mas Brasília foi esvaziada por conta do AI-5', conta Matheson. 'A idéia não era administrar o shopping, mas ficamos com o elefante branco nas mãos. Aí a gente teve de entender o negócio.' Ao que parece, os donos fizeram a lição de casa. No mercado de shoppings, a empresa tem boa reputação. Nos últimos 12 meses, o Grupo Ecisa atingiu faturamento de R$ 94,5 milhões (78% provenientes de participações imobiliárias, 13% da administração de shoppings e 9% da venda de espaços comerciais), com EBITDA de R$ 69,2 milhões, correspondendo a uma margem de 74%. A empresa tem participações em seis shoppings, espalhados nas cidades de São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Caxias do Sul e Juiz de Fora. Além de administrar e construir seus próprios empreendimentos, a Ecisa tem contratos com outros 13 shoppings. No momento, a empresa está ampliando três dos seus shoppings. O Norte Sul, do Rio, terá mais dez salas de cinema, universidade, restaurantes como o Outback e uma academia da rede carioca Body Tech. 'A compra de participação em shoppings (da Ecisa e de outros) também faz parte do nosso plano de expansão', diz Matheson. 'Os fundos de pensão de estatais vão vender participações em vários shoppings. Há muitas oportunidades à vista.'