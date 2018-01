Investidores da Bovespa aguardam balanço da Petrobras São Paulo, 13 de fevereiro - O mercado de ações brasileiro aguardam hoje a divulgação do balanço da Petrobras referente ao quarto trimestre. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve mais um dia de volatilidade. Comenta-se nas mesas de operações que a estatal, que é a maior empresa do País e também tem as ações mais líquidas da bolsa, apresentará um resultado decepcionante no quarto trimestre, o que comprometerá o balanço geral. Os horários de eventos e dados a serem divulgados no exterior são de Brasília. Balanços/Brasil - As empresas brasileiras Petrobras, Itaú e WEG divulgam balanços referentes a 2006. EUA/Balanços - As companhias Coca-Cola Enterprise, Delphi e Nasdaq divulgam balanços nos Estados Unidos. EUA/Balança - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o saldo da balança comercial de dezembro. EUA/Varejo - A Instinet divulga,às 11h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 10 de fevereiro. Indústria/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a Sondagem da Indústria - Quesitos Especiais. Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Emprego e Salário referente a dezembro.