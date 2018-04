Investidores da WorldCom vão receber compensação A Securities and Exchange Commission (SEC, a equivalente norte-americana à Comissão de Valores Mobiliários) anunciou que vai conceder um pagamento inicial de US$ 150 milhões aos milhares de investidores individuais que perderam dinheiro com a descoberta da fraude contábil da antiga WorldCom Inc. Pelos termos de um acordo anterior firmado pela autarquia, a WorldCom pagou uma multa de US$ 750 milhões por irregularidades encontradas em seus balanços, em abril de 2004. Os recursos virão de um fundo mantido pela SEC para compensar investidores prejudicados. A SEC disse que a primeira parcela do dinheiro está disponível para distribuição, "agora que um número suficiente de reclamações foi processado". O Tribunal que supervisiona o caso liberou ontem a primeira rodada de pagamentos, acrescentou a SEC. A WorldCom, que deixou o processo de concordata em 2004 com o nome de MCI, foi vendida para a Verizon ano passado. No leilão de privatização das telecomunicações no Brasil, o grupo ficou com a Embratel, mas vendeu a companhia para a mexicana Telmex. As informações são da Dow Jones.