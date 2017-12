Investidores de olho em Palocci e na inflação São Paulo, 5 de abril - Os destaques da agenda de hoje estão centralizados no cenário político e econômico. Na campo da política, os investidores aguardam o depoimento do ex-ministro Antonio Palocci à Polícia Federal. Já na economia, o dado mais importante é o IPC da Fipe, que mede a inflação da cidade de São Paulo. Fipe/IPC - A Fipe divulga, a partir das 7 horas, a inflação de março na cidade de São Paulo medida pelo IPC. Em fevereiro o índice registrou deflação de 0,03%. CPI/Palocci - O ex-ministro Antonio Palocci dever prestar depoimento à Polícia Federal. Ele é acusado de envolvimento na quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. EUA/ISM - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM) divulga, às 11 horas, o índice de atividade do setor não-industrial (serviços) de março. EUA/Energia - O Departamento de Energia (DOE) e o American Petroleum Institute (API) divulgam, às 11h30, seus relatórios sobre os estoques de petróleo, gasolina e destilados referentes à semana encerrada até 31 de março.