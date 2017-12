Investidores de olho no cenário internacional São Paulo, 15 de março - Os investidores deverão ficar atentos, hoje, à divulgação do livro bege nos Estados Unidos. O documento vai trazer um resumo sobre as condições da economia norte-americana que servirá de base para as decisões de política monetária que serão tomadas na reunião do dia 28. EUA/Bege - O banco central dos Estados Unidos (Fed) divulga, às 16 horas, o livro bege. EUA/Fed - O banco central dos Estados Unidos (Fed) divulga, às 10h30, o índice de atividade industrial regional Empire State de março. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o indicador de preços das importações em fevereiro. EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os dados do fluxo de capitais e para o país em janeiro. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 12h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo na semana até o último dia 10. FGV/IGP-10 - A FGV divulga, às 8 horas, o IGP-10 de março. Em fevereiro, o indicador registrou variação de 0,17%. IBGE/Indústria O IBGE divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física - Regional de janeiro. CPI/Duda O publicitário Duda Mendonça depõe novamente na CPI dos Correios, às 10h, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios. Na segunda-feira, o publicitário obteve hábeas corpus que lhe garante o direito de ficar calado durante o depoimento.