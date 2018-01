Investidores de olho nos dados do mercado de trabalho aqui e nos EUA São Paulo, 23 de fevereiro - Os investidores podem repercutir hoje a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho aqui e nos Estados Unidos. IBGE/Emprego - O IBGE divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Emprego de janeiro. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S da terceira quadrissemana de fevereiro. FGV/Consumidor - A FGV divulga, às 8 horas, a Sondagem do Consumidor de fevereiro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o dia 18. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Chicago divulga, ao meio-dia, o índice de atividade industrial nacional de janeiro. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 12h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o dia 17. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) divulga, às 12h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o dia 17 de fevereiro. EUA/Fed - O vice-presidente do Federal Reserve norte-americano, Roger Ferguson, fala sobre "globalização, seguradoras e autoridades reguladoras" durante simpósio da Associação Nacional dos Comissários de Seguros, em Washington, às 11h30. EUA/Snow - O secretário do Tesouro, John Snow, discursa, às 13h15, durante evento em Memphis (Tennessee). EUA/Fed Filadélfia - O presidente do Federal Reserve Bank de Filadélfia, Anthony Santomero, fala, às 14h30, sobre as perspectivas da economia durante evento da CFA Society of Philadelphia. EUA/Fed Dallas - O presidente do Fed de Dallas Richard Fisher, discursa, às 15 horas, em evento da Greater Dallas Asian-American Chamber of Commerce, em Dallas (Texas). EUA/Notes - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 14 bilhões em Notes de cinco anos. O resultado deve sair às 15 horas.