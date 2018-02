Investidores em Tóquio realizam lucros e bolsa cai 0,1% A bolsa de Tóquio fechou hoje em queda após três pregões consecutivos de alta. Os investidores decidiram realizar lucros principalmente de papéis que tiveram bons ganhos, como Sony e TDK, e o Nikkei 225 caiu 0,1%. ?Os ganhos são bons o suficiente para que não se venda (as ações)?, disse Satoru Sakumoto, gerente da Mizuho Securities, ?mas os preços ficaram tão altos que é difícil continuar comprando nesses níveis.? As ações da Sony e da Kyocera tiveram redução de 0,9%. Os papéis da TDK caíram 2,9% e os da Hitachi, 2,2%. De acordo com os traders, o Nikkei 225 não caiu mais porque a série de bons resultados trimestrais que vem sendo divulgados pelas empresas japonesas dá fôlego ao mercado, mantendo as perspectivas em alta. (As informações são da Dow Jones).