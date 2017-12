Investidores embolsam lucros e Bovespa cai 1% A Bolsa de Valores de São Paulo operava em queda hoje, resultado da realização de lucros que os investidores estão promovendo por conta da disparada do mercado ontem, quando subiu 4,71% no fechamento. Às 12h40, o Ibovespa, principal índice de ações, caía 1,01%, a 36.413 pontos, com R$ 763 milhões negociados. O volume financeiro projetado até o final do pregão, às 17 horas, é de R$ 1,8 bilhão. As ações ON da Cyrela estão entre os principais giros do dia, com R$ 35 milhões negociados e alta de apenas 0,20%, para R$ 30,26. Na distribuição, os papéis saíram a R$ 29,50 após o fechamento do livro de ofertas. De acordo com operadores, a demanda pela oferta de ações da Cyrela foi de 1,3 vez. As ações Petrobras PN movimentaram R$ 68 milhões no pregão da Bovespa no período da manhã. As ações Vale PNA giraram R$ 52 milhões, em queda de 1,44%. Lideram as altas: Perdigão ON, que sobe 2,74% para R$ 28,10, ainda com o mercado à espera de novos passos depois da oferta de compra lançada pela Sadia. TIM PN tem alta de 2% e Cesp PN valoriza 1,82%.