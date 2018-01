Investidores embolsam lucros e Bovespa perde 0,14% Após dois pregões de fechamento em pontuação recorde, o mercado acionário brasileiro aproveitou o movimento de baixa das Bolsas de Nova York e realizou lucros hoje. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, recuou 0,14% e fechou com 43.096 pontos. Na máxima do dia, contudo, o índice cravou novo recorde intraday (registrado durante um pregão, não no fechamento), com 43.422 pontos, em alta de 0,61%. O movimento foi impulsionado pelo forte fluxo de recursos estrangeiros, mas a realização de lucro acabou vencendo a disputa. O volume financeiro totalizou R$ 2,56 bilhões. Nos Estados Unidos, onde a agenda do dia foi fraca, as bolsas seguem no vermelho, pressionadas pelas ações do setor de tecnologia, que reagiram mal às previsões de resultado abaixo do esperado da fabricante de softwares corporativos Novell. Por volta das 18 horas, o Nasdaq cedia 0,15% e o Dow Jones operava em queda de 0,14%. A previsão divulgada mais cedo pela ADP/Macroeconomic Advisers, de abertura de 158 mil vagas em novembro pelas empresas privadas, não teve influência nos negócios em Wall Street, que aguarda agora com grande expectativa o relatório de emprego, na sexta-feira, para definir suas apostas sobre a trajetória dos juros nos EUA. Os dados de estoques semanais de petróleo norte-americanos, que mostraram uma inesperada queda no petróleo bruto, não tiveram força para mexer com os preços da commodity, que fecharam em baixa de 0,38% na Bolsa Mercantil de Nova York. A queda no preço colaborou para que as ações da Petrobras registrassem perda, puxando o Ibovespa para baixo. A ação preferencial cedeu 0,11% e a ordinária, 0,11%.