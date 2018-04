Investidores embolsam lucros e juro futuro fecha em alta As principais taxas de juros fecharam em alta na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), motivadas com o depoimento do novo diretor de Política Monetária do Banco Central, Mario Torós, durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (Cade) e, principalmente, com os investidores aproveitando para embolsar os lucros acumulados. Ao responder aos questionamentos dos senadores, Torós deixou transparecer o mesmo otimismo com o qual o mercado vem enxergando as perspectivas para o rumo da política monetária. Ele afirmou que o Brasil não está condenado a ter taxas de juros elevadas e que esses juros podem cair muito mais nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). O mercado não chegou a reagir ao discurso do novo diretor porque, segundo operadores, essa postura já havia sido prevista quando foi anunciada a substituição de Rodrigo Azevedo. E, de forma especial, desde que o Copom apresentou seu placar dividido na última reunião (3 dos 7 diretores do comitê votaram a favor de um corte de 0,5 ponto porcentual, enquanto o restante optou pelo 0,25 ponto). Os investidores em juros futuros aproveitaram o pregão de hoje para embolsar parte dos lucros acumulados nesses dias e ficar um pouco mais leve para aguardar a ata do Copom, na quinta-feira, que deve explicar melhor os motivos do dissenso da reunião, que ocorreu na semana passada. Naquela data, o Copom reduziu a Selic para 12,5% ao ano. No fim do dia, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2009 - tradicionalmente o mais negociado - encerrou com taxa de 11,01% ao ano, de 10,97% ontem. O DI para janeiro de 2010 encerrou projetando taxa de 10,80% ao ano, ante 10,78% do dia anterior na BM&F.