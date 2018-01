Investidores esperam com cautela índice dos EUA e fala de Bernanke São Paulo, 2 de março - Depois da forte queda da Bolsa da China na terça-feira, que levou junto os mercados globais, ontem, nem mesmo a divulgação de indicadores considerados favoráveis pelos especialistas sobre a economia norte-americana conseguiu trazer de volta a tranqüilidade aos mercados. Porém, em se tratando da maior autoridade do banco central dos Estados Unidos, que vai discursar hoje sobre a política monetária norte-americana, o melhor para os investidores, segundo especialistas, é que adotem a cautela para se prevenirem contra supostos prejuízos. Outro dado que merece atenção é a divulgação do índice de sentimento do consumidor dos EUA. Todos os eventos e dados estão no horário de Brasília. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, discursa, à 1 hora, sobre "Globalização e Política Monetária", na Universidade Stanford, na Califórnia. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, ao meio-dia, o dado final do índice de sentimento do consumidor norte-americano de fevereiro. EUA/Fed/St. Louis - O presidente do Fed de St. Louis, William Poole, fala, as 11 horas, sobre preços de energia e o ciclo de negócios dos Estados Unidos em Santiago, no Chile.