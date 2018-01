Investidores esperam dados do PIB brasileiro Hoje é a vez do mercado brasileiro conhecer o desempenho econômico do País, por meio dos números do PIB referentes ao terceiro trimestre. A expectativa quanto a esses dados é grande, já que indicadores antecedentes e o próprio governo sinalizaram que a economia deverá crescer menos do que o esperado. Até outubro a previsão de crescimento do governo para o PIB do final de 2006 era de 4%, depois passou para 3,27% e, recentemente, para 3,2%. Nos Estados Unidos a agenda é forte, com destaque para o índice de gastos com consumo e indicadores de atividade. IBGE/PIB - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados do Produto Interno Bruto (PIB) referentes ao terceiro trimestre. Fiesp/Indústria - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulga, às 11 horas, os indicadores da indústria paulista de outubro. CMN/Reunião - O Conselho Monetário Nacional (CMN) realiza às 15h30, sua reunião mensal de novembro. EUA/PCE - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados de renda pessoal e gastos com consumo em outubro, acompanhados do índice de preços dos gastos com consumo (PCE). EUA/Indústria - A Associação dos Gerentes de Compras de Chicago divulga, às 13 horas, seu índice de atividade industrial regional de novembro; às 14 horas o Fed de Kansas City divulga seu índice de atividade industrial regional de novembro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 25. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 13h30, os dados de estoques de gás natural na semana até o último dia 24. EUA/Fed - A diretora do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) Susan Bies fala, às 16h15, sobre o acordo da Basiléia durante conferência do Instituto de Banqueiros Internacionais, em Nova York; às 19h30 o Fed divulga os dados da oferta monetária na semana até o último dia 20.