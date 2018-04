Investidores esperam para alterar previsão para Bovespa O Ibovespa, o principal índice à vista da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), já atingiu até agora metade da alta prevista por analistas para todo o ano. A valorização até o fechamento de segunda-feira, 23 de abril, era de 10,54%, ante previsão média de ganho de 20% em 2007, segundo levantamento feito pela Agência Estado com corretoras no final de 2006. Esse desempenho, no entanto, ainda não provocou nova revisão de todas as instituições. Algumas preferem manter as perspectivas anteriores, por acreditarem que essa alta, bem como as mudanças em indicadores econômicos, ainda não são suficientes para uma alteração. Os analistas trabalham com uma perspectiva de prazo mais longo e tendem a aguardar a consolidação dos cenários para promover mudanças. Além dos recordes consecutivos do índice, que chegou a ultrapassar os 49 mil pontos, o mercado também presencia a queda de 20% do Risco Brasil e de 5% do dólar neste ano. Já a Selic foi fixada em 13,25% na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em 2006 e no dia 18 de abril de 2007 atingiu 12,5% ao ano. Instituições Das cinco instituições que responderam novamente a pesquisa da Agência Estado, duas decidiram elevar as projeções para o índice: ABN Amro Real e Unibanco (que passou por mudança de metodologia). Fator, Ágora e Santander mantêm suas perspectivas. Caso a Bolsa suba novamente, 2007 será o quinto ano seguido de ganhos para o mercado de ações. A última vez em que a Bovespa fechou em baixa foi em 2002, com perda de 17,01%. Depois disso, apenas valorizações: +97,34% em 2003, +17,81% em 2004, +27,71% em 2005 e 33,93% em 2006. Os especialistas citam resultados melhores das empresas e um cenário global relativamente tranqüilo para permitir o ganho esperado neste ano. De acordo com eles, o principal risco continua sendo um desaquecimento mais forte da economia norte-americana, o que restringiria a liquidez internacional de capitais. Das estimativas anteriores, a mais alta era a do ABN AMRO, de 55.451 pontos. A casa, em relatório de abril, elevou a perspectiva para 56.362 pontos. No documento, a corretora diz que o Brasil continua sendo um bom mercado entre os emergentes e deve ser preservado pelos investidores, além de atrair maior volume de recursos nos próximos meses, desde que continue perseguindo políticas econômicas responsáveis. "Nossos fundamentos econômicos seguem positivos, as empresas estão ampliando retornos e os preços relativos de nosso mercado continuam atraentes frente aos nossos principais concorrentes." 60 mil pontos O Unibanco Research mudou sua estimativa de 49.500 pontos para 54.100, mas a alteração já havia sido feita logo após o levantamento do ano passado da AE, tendo em vista o vigor do crescimento no final de 2006 e uma mudança na metodologia de projeção. O estrategista da instituição, Carlos Macedo, diz que não seria absurdo o Ibovespa chegar até a 60 mil pontos, tendo em vista a queda contínua do risco País e a expectativa de aumento maior do Produto Interno Bruto (PIB). "Mas vale lembrar que o cenário é de volatilidade e incerteza - o que pode segurar qualquer ímpeto maior de crescimento." O quadro externo continua sendo o principal fator de risco. Fator, Ágora e Santander mantêm suas projeções, respectivamente, em 51 mil pontos, 55,3 mil pontos e 54 mil pontos. A estimativa da Ágora, a mais alta desse grupo, ainda oferece alta de 13,40%. O diretor de pesquisa da corretora, Marco Melo, diz que continua otimista e projeta atrativas taxas de crescimento para os lucros (+18%) e Ebitda (+13%) das empresas neste ano, considerando a soma dos resultados. Na Fator Corretora, a estrategista e coordenadora de análise de investimento, Lika Takahashi, disse que ainda não vê motivos para elevar sua aposta. Para a especialista, o Ibovespa deve ter rendimento semelhante ao Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) no ano, após um período de valorização mais expressiva. Já no Santander está havendo troca de estrategista. Por enquanto, suas estimativas permanecem inalteradas.