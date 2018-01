Investimento estrangeiro direto na China sobe 11% Os investimentos estrangeiros diretos subiram 11% na China em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano passado, para US$ 4,55 bilhões, informou o Ministério do Comércio da China. Os investimentos estrangeiros diretos para a China caíram 0,5% em 2005 em relação a 2004, para US$ 60,33 bilhões. Os investimentos diretos provenientes dos EUA subiram 19,7% em janeiro em relação a janeiro do ano passado; os dos países da União Européia saltaram 70,8%, e os dos países asiáticos, incluindo Japão e Coréia, cresceram apenas 0,73%.