Investimentos imobiliários podem chegar a R$ 40 bilhões neste ano O total de recursos investidos no mercado imobiliário neste ano deve somar R$ 40 bilhões, nas contas do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Paulo Safady Simão. São R$ 9 bilhões provenientes da caderneta de poupança, R$ 5 bilhões de financiamentos das próprias construtoras e R$ 26 bilhões de recursos da autoconstrução (consumidor que constrói por conta própria) para erguer novas unidades habitacionais. Segundo o presidente do CBIC, nunca houve tantos recursos para a habitação. Para este ano, a expectativa de crescimento do PIB da construção civil é de 5,1%. No primeiro semestre, o acréscimo foi de 4,7%, bem superior aos 2,2% constatados no mesmo período do ano passado, observa a consultora da FGV Projetos, Maria Antonieta Lins. A exuberância da construção civil imobiliária já tem impacto direto no emprego. Em setembro, o nível de emprego na construção civil brasileira atingiu o maior nível desde maio de 1995, segundo o SindusCon-SP. O número de empregados formais atingiu 1,54 milhão de trabalhadores, com alta de 0,95% ante agosto. No ano, a alta acumulada é de 10,3%. O presidente da entidade, João Claudio Robusti, destaca que a expansão do emprego ocorreu por conta do segmento imobiliário, seguido pela obras públicas em razão das eleições. Varejo A boa fase do setor levou algumas redes de materiais de construção a acelerarem seus planos de expansão. A Telhanorte, por exemplo, do grupo francês Saint-Gobain,vai investir R$ 100 milhões na abertura de cinco lojas em 2007 em novos Estados. A rede vai fechar o ano com 25 pontos-de-venda em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. De janeiro a outubro, o faturamento das revendas de materiais de construção cresceu 4,5% em relação o mesmo período do ano passado, segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). A expectativa do setor é fechar o ano com uma expansão de 5,5% nas vendas.