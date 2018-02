Investimentos ofuscam realização de lucros em Tóquio O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa de 0,04%. A realização de lucros - após a surpreendente alta de ontem - foi ofuscada pela entrada de recursos de investidores que apostam em novas altas dos papéis. ?O mercado está igualmente dividido. Algumas pessoas estão levemente desconfortáveis com a extensão dos ganhos registrada ontem, mas ainda há investidores que querem fazer compras neste mercado?, disse Michiro Naito, estrategista de derivativos da JP Morgan em Tóquio. As ações de empresas produtoras de papel continuaram a cair depois que a Oji Paper reconheceu que sua oferta hostil para a compra de sua rival Hokuetsu Paper Mills não deu certo. Os papéis da Hokuetsu caíram 1,2% e os da Oji tiveram baixa de 1,1%. Investidores realizaram lucros de ações de empresas produtoras de borracha e de pneus. O índice do setor havia subido 6% nos últimos quatro pregões com a queda nos preços do petróleo, matéria-prima para essas indústrias. Bridgestone caiu 1,4% e Sumitomo Rubber Industries teve baixa de 0,3%. Fortes compras de papéis de empresas mineradoras - estimuladas por ganhos no London Metal Exchange - também ajudaram a abrandar as quedas do dia. Kobe Stell teve alta de 1,6% e Sumitomo Titanium subiu 0,9%. As informações são da Dow Jones.