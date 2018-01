IP do Brasil vende Amapá Florestal para empresas japonesas A International Paper do Brasil assinou um memorando de entendimento para venda da Amapá Florestal e Celulose S.A. (Amcel), subsidiária produtora e exportadora de cavacos de madeira e biomassa localizada em Santana (AP), com as japonesas Marubeni Corporation e Nippon Papers Industries. O negócio ainda está sujeito à aprovação do conselho de administração das companhias, que não divulgaram o valor estimado para a transação. Segundo a IP, a totalidade da produção de cavacos de eucalipto e pinus da Amcel, equivalente a mais de um milhão de toneladas métricas (GMT), é exportada para os mercados dos Estados Unidos, Japão e Europa, para uso posterior na fabricação de celulose e chapas e painéis de madeira. Já a biomassa é empregada na produção de energia. A Amcel possui ainda 67 mil hectares de florestas plantadas de pinus em seis municípios do Amapá. De acordo com o presidente-executivo da IP do Brasil, Maximo Pacheco, a venda da subsidiária "é importante e estratégica para o cumprimento do plano de transformação, que tem como meta tornar a IP em uma empresa mais focada e mais global". O plano de transformação da norte-americana International Paper, colocado em marcha no ano passado, estabelece como foco dos negócios da empresa os papéis para imprimir e escrever e as embalagens. A Amcel emprega cerca de 1 mil profissionais, incluindo os terceirizados.