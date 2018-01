IPC é o principal indicador na volta do feriado São Paulo, 4 de novembro - Os mercados devem retornar do feriado prolongado à procura de indicadores ou eventos que os norteiem no rumo dos negócios. A agenda de hoje, contudo, é fraca, tendo no Índice de Preços ao Consumidor seu principal indicador. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga o Índice de Preços ao Consumidor de outubro. BC/Pesquisa - O Banco Central (BC) apresenta às 8h30 o resultado da pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros. Ministério/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas o resultado da balança comercial na semana passada.