IPC-Fipe aponta inflação de 0,49% em São Paulo

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da segunda quadrissemana de junho apresentou alta de 0,49%, ante taxa de 0,40% na primeira quadrissemana, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da Universidade de São Paulo (USP). A inflação no município de São Paulo ficou acima das expectativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que iam de 0,35% a 0,45%. A maior alta foi alimentação (1,61%), que ficou acima da variação de 1,09% verificada na primeira prévia do mês. Também apresentaram alta no período os grupos despesas pessoais (de 0,38% para 0,41%) e vestuário (de -0,03% para 0,13%). Desaceleraram na comparação com a primeira prévia de junho os segmentos saúde (de 0,25% para 0,17%), habitação (de 0,21% para 0,19%), transportes (de 0,11% para -0,03%) e educação (de 0,10% para 0,06%).