IPC-Fipe repete alta de 0,49% na terceira prévia de junho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da terceira quadrissemana de junho repetiu a taxa de 0,49% verificada na segunda prévia do mês, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A inflação na cidade de São Paulo ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que iam de 0,45% a 0,56%. Apresentaram alta da segunda para a terceira prévia os grupos alimentação (de 1,61% para 1,70%), despesas pessoais (de 0,41% para 0,55%) e vestuário (de 0,13% para 0,27%). Desaceleraram os segmentos habitação (de 0,19% para 0,12%) e saúde (de 0,17% para 0,06%). Em transportes, a deflação foi ampliada de 0,03% para 0,15%. Educação repetiu a taxa de 0,06%, no período. O IPC-Fipe mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos.