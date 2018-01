IPC-S, balança e petróleo são destaque São Paulo, 1º de fevereiro - Na agenda de indicadores com potencial de impacto sobre o preço dos ativos financeiros, destaca-se o IPC-S e a balança comercial, ambos os dados relativos ao mês de janeiro. No exterior, é preciso prestar atenção aos dados sobre o estoque de petróleo e derivados. IPC-S - O mercado financeiro ainda tem dúvidas em relação à tendência do IPC-S de janeiro. A Agência Estado ouviu dez economistas e apurou que espera-se variação do índice entre 0,62% a 0,8%. Balança - A Agência Estado ouviu 12 instituições financeiras e apurou que a balança comercial de janeiro deve apresentar superávit de US$ 2,7 bilhões a US$ 3 bilhões. CPI/Cassação - O Conselho de Ética adiou para hoje a votação da recomendação de cassação do deputado e líder do PP, Pedro Corrêa (PE). A tendência é de aprovação do relatório do deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) por 10 votos a 4 ou 11 votos a 3. EUA/Atividade - O Instituto para Gestão de Oferta dos EUA (ISM) divulga o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras dos Estados Unidos, referentes ao mês de janeiro, nesta quarta-feira às 13h (de Brasília). Espera-se que o índice fique em torno de 56, ante 55,6 em dezembro. EUA/Construção - O Departamento do Comércio divulga o indicador de investimentos no setor de construção em dezembro, às 13h (de Brasília). Economistas prevêem crescimento de 0,3%, ante alta de 0,2% em novembro. Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 27 de janeiro, às 13h30 (de Brasília). EUA/Snow - O secretário do Tesouro, John Snow, fala durante evento em Filadélfia (Pensilvânia) às 21h45 (de Brasília).